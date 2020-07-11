ABD'ye Irak'ta askeri sevkiyat şoku! Silahlı kişiler TIR'ları durdurup ateşe verdi

Irak’ın güneyindeki Divaniye kentini Semave kentine bağlayan otobanın üzerinde bulunan el-Necmi bölgesinde ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 TIR kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi.

Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD’ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşu yaptı. Görgü tanıkları helikopterlerin bazı yaralıları hastaneye taşıdığını iddia ederken, TIR'ların Basra yönünden geldiğini öne sürdüler. (İHA)

