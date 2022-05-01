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  4. ABD'yi hortum vurdu: Binlerce kişi elektriksiz kaldı! Korkunç bilanço...

ABD'yi hortum vurdu: Binlerce kişi elektriksiz kaldı! Korkunç bilanço...

01.05.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kansas eyaletinde hortum meydana geldi. Hortum sebebiyle 6 bin 500 kişi elektriksiz kaldı. Öte yandan 100’e yakın evde hasar oluştu. Hortuma ilişkin açıklanan korkunç bilançoya göre ise biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandı.

ABD’nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette, hortum nedeniyle 100’e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı.

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1'İ AĞIR 3 YARALI

Andover İtfaiye Şefi Chad Russell bölgede etkili olan hortumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Sedgwick County’de 100’e yakın binanın hasar aldığını belirterek, biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti.

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Russel, bugün bölgede ikinci bir değerlendirmenin yapılacağını söyleyerek, "Dün geceden itibaren başka yaralanma vakasıyla karşılaşmadık. Şuanda binalarda mahsur kalan kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.

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