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ABD'yi sallayan olay! 3 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki çocuğu öldürdü

13.03.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay ABD'nin Houston şehrinde meydana geldi. 3 yaşındaki çocuk, apartmanda oyun oynadığı 4 yaşındaki arkadaşını silahla öldürdü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

ABD'yi sallayan olay! 3 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki çocuğu öldürdü

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston şehrindeki bir apartmandan silah sesleri yükseldi. Harris ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 3 yaşındaki bir çocuk apartmanda oyun oynadığı 4 yaşındaki arkadaşını silahla öldürdü.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Harris ilçe şerifi Ed Gonzalez olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ön bilgilendirme yapmak gerekirse, iki çocuk ve bir yetişkin apartmanda bulunuyordu. Çocuklardan 3 yaşında olan, ateşli bir silah buldu ve istemeden 4 yaşındaki diğer çocuğu vurdu. Yaralanan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Soruşturma devam ediyor" dedi. (İHA)

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