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  4. ABD'yi sarsan skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler

ABD'yi sarsan skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler

17.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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ABD, Kongre binasında görevli çalışan Aidan Maese-Czeropski'nin imza attığı iddia edilen eşcinsel ilişki skandalını konuşuyor. ABD medyası konuyla ilgili birçok habere imza atarken, gündeme damgasını vuran olayla ilgili tepkiler peş peşe geldi! Ülkeyi ayağa kaldıran eşcinsel ilişki skandalında adı geçen Maese-Czeropski'nin daha önce Başkan Biden'ın reklam kampanyasında yer aldığı da aktarılanlar arasında.

ABD'yi sarsan skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler

ABD Kongre binasında görevli çalışan Aidan Maese-Czeropski'nin eşcinsel ilişki skandalı, ABD'yi ayağa kaldırdı. New York Post'un haberine göre, Maese-Czeropski'nin ABD Senatosu'nun Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda eşcinsel ilişkiye girerken kendisini filme aldığı iddia ediliyor. Maese-Czeropski daha önce Başkan Biden'ın reklam kampanyasında yer almıştı.

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ABD KONGRESİ'NDE EŞCİNSEL İLİŞKİ SKANDALI!

Önceki gün sosyal medyada ve ABD merkezli medya kuruluşlarında görüntüler yayınlanırken, The Spectator'a göre videoda 24 yaşında olan Maese-Czeropski'nin yüzü açıkça görülebiliyordu.

Yaklaşık sekiz saniye süren görüntülerin, Yüksek Mahkeme adaylarının senatörler tarafından sorgulandığı ve eski FBI Başkanı James Comey'nin 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları hakkında ifade verdiği odada gerçekleştiği iddia ediliyor.

GÖREVDEN ALINDI

Videonun dolaşıma girmesinin ardından soruşturma başlatılırken, tepkiler de gecikmedi. Senatör Ben Cardin X'te yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nun Yargı Komitesi duruşma salonunda kendisini seks yaparken filme aldığı iddia edilen Czeropski'nin görevden alındığını duyurdu.

"SALDIRIYA UĞRADIM"

Czeropski ise LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada ise "Bu benim için zor bir dönem oldu, çünkü siyasi bir gündemi takip etmeyi sevdiğim için saldırıya uğradım. İşimi seviyorum ve iş yerime asla saygısızlık etmem." dedi.

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