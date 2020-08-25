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ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 23:55 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlara çağrı yapıldı.

ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı

Wisconsin Valisi Tony Evers, yaptığı açıklamada, 125 ulusal muhafızın gece yarısına kadar Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine ulaşacağını söyledi.

Demokrat Partili Vali Evers, ulusal muhafızların, kentteki altyapı tesislerinin muhafaza edilmesi ve itfaiyeciler ile olaylara dahil olan diğer kişilerin korunmasından sorumlu olacaklarını duyurdu.

Ulusal muhafızların kente çağrılması kararı, polis şiddeti karşıtı protestolar sırasında bazı göstericilerin araçları ateşe vermesi ve polisle çatışmaya girmesi üzerine geldi.

Kentte, ayrıca, 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SİYAHİ AMERİKALI JACOB BLAKE POLİS KURŞUNUYLA AĞIR YARALANDI

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake isimli siyahi ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş etiği görülmüştü.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, hastanede tedavisi süren Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

BLAKE'NİN ÜÇ ÇOCUĞU BABALARININ POLİS TARAFINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜ

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek, "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil." ifadesini kullanmıştı.

Avukat Benjamin Crump ise Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babasını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

Mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı. (AA)

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