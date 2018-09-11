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ABD uyardı: Cevabımız çok daha güçlü olur!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 07:56 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması durumunda, ABD'nin daha önceki saldırılara oranla daha güçlü bir yanıt vereceğini ve konuyla ilgili olarak Fransa ve İngiltere'yle fikir birliğinde olduklarını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Esad rejiminin İdlib'de olası kimyasal silah kullanımına karşı uyarılarını yineledi. ABD'nin daha önce rejimin kimyasal silah kullanımı sonrasında Suriye'ye yönelik saldırılarını hatırlatan Bolton, bu kez cevaplarının çok daha güçlü olacağını söyledi.

Bolton, "Son günlerde, eğer üçüncü bir kimyasal silah kullanımı olursa, cevabımızın çok daha güçlü olacağı mesajını iletmeyi deniyoruz. İkinci saldırıda beraber hareket ettiğimiz İngiltere ve Fransa ile istişare halindeyiz. Onlar da kimyasal silah kullanımının çok daha güçlü bir cevapla sonuçlanacağını düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, 2017'nin Nisan ayında Han Şeyhun kasabasında yaşandığı iddia edilen kimyasal saldırının ardından, rejime bağlı hedefleri vurmuştu. ABD'nin rejime karşı doğrudan ikinci saldırısı ise bu yılın Nisan ayında Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasından sonra gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD John Bolton Beşar Esad İdlib Suriye Donald Trump

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