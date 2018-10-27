ABD yolundaki göçmenler Meksika'nın teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Göçmen karavanına katılanlardan, yardımlardan yararlanabilmeleri için Meksika'nın güneyindeki Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinde kalmaları istenmişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini açıklamıştı.

"Pueblo sin Fronteras" isimli gruptan aktivist Irineo Mujica, geçici koruma statüsü için başvuranların yüzde 80'inin reddedileceğini ve sınır dışı edileceğini savundu.

PIJIJIAPAN (AA) - Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenler, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun, sığınma başvurusu yapmaları durumunda kendilerine geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifini reddetti.

Amerikan medyasının yetkililere dayandırdığı haberlerde ise ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in 800 askeri Meksika sınırına konuşlandırma talimatı vereceği iddia edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu bildirmişti.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Yaklaşık iki hafta önce Honduras'tan ABD'ye ulaşmak için ayrılan ve yol boyunca sayıları artan göçmenler Trump'ın tehditlerine rağmen ilerlemeye devam ediyor.

