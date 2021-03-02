ABD'de 170 Temsilciler Meclisi Üyesi'nden Blinken'e Türkiye mektubu: 'İlişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan davranışlarını değiştirmeli'

ABD Temsilciler Meclisi'nden 170 vekil, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak "Joe Biden yönetimini, Türkiye ile kuracağı ilişkileriyle ilgili politikasını formüle ederken sorunlu insan hakları meselelerine de vurgu yapması" için uyardı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den vekillerin ortak olarak kaleme aldığı 26 Şubat tarihli mektupta, NATO müttefiki Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminin ilişkilerde gerilime yol açtığı ifade ediliyor:

"İkili ilişkilerimizde stratejik meselelere haklı olarak önem verilmiştir, ancak Türkiye'de insan haklarının büyük oranda ihlal edilmesi ve demokratik yoldan sapılması da aynı şekilde önemli bir endişe sebebidir."

Pazartesi günü kamuoyuna duyurulan mektupta, Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Greg Meeks ve yine etkili vekillerden Mike McCaul'ün de imzası var.

Erdoğan**'dan iş birliği mesajı**

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Şubat'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin televizyon kanalında gerçekleştirilen programa gönderdiği video mesajda "PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması da milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" demişti.