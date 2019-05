ABD’de 3 Tür’e Ellis Adası Şeref Madalyası verildi

ABD’de yaşayan 3 Türk, Ellis Adası Şeref Madalyası’na layık görülenler arasında yer aldı.

ABD’de yaşayan 3 Türke, vatanseverlik, hoşgörü, kardeşlik ve etnik çeşitliliği temsil etmeleri, kendi alanlarında önemli başarılara imza atmaları ve topluma gurur verici katkılarından dolayı ‘Ellis Adası Şeref Madalyası’ verildi. Şeref Madalyasına layık görülen eski Coca Cola CEO’su Muhtar Kent, İnternet Pazarlama Derneği Başkanı Sinan Kanatsız ve Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar’a ödülleri New York’ta düzenlenen bir törenle takdim edildi. ABD’ye gemiyle gelen göçmenlerin işlemlerinin yapıldığı ve özgürlük heykelinin yakınlarında bulunan tarihi öneme sahip Ellis Adası’ndaki törene çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Dünyaca ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz’ün de katıldığı gecede Dr. Öz göçmenlerin Amerika için önemine değinirken, ülkenin en büyük şirketlerinin listelendiği “Fortune 500” yöneticilerinin çoğunun göçmen olduğunu kaydetti. Öz, ABD’de göçmenlere karşı bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

34 yıl içinde bu ödülü alan Türkler arasında en genç isim olan Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar yaptığı açıklamada, “ABD’nin prestijli ödülünü almaktan onur duydum. Çok büyük isimlerin arasında hem şahsım hem de Türk-Amerikan toplumu adına güzel oldu. Türkiye’nin sesini her yerde, her alanda duyurmak ABD yaşayan herkesin bence bir görevi olmalı” ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından resmi olarak tanınan Ellis Adası Şeref Madalyası ödülü, kendi etnik gruplarına, ülkelerine, ABD toplumuna ve dünyaya önemli katkılarda bulunan göçmen ABD vatandaşlarına veriliyor.

Ülkede 34 yıl içinde 7 ABD Başkanı, Rosa Parks, Muhammed Ali, senatörler ve Kongre üyeleri gibi ABD’nin tanınmış isimleri ödül aldı. Bu yıl ABD genelinde toplam 91 kişiye ödül verildi.