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ABD'de 9 yaşındaki El Salvadorlu çocuk, 500 günden uzun süredir gözetim merkezinde tutuluyor

03.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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ABD'de 9 yaşındaki El Salvadorlu çocuk, 500 günden uzun süredir gözetim merkezinde tutuluyor

ABD'de El Salvadorlu bir anne ve kızı, çocukların 20 günden fazla kamplarda tutulmasını yasaklayan düzenlemeye rağmen 500 günden uzun süredir gözetim merkezinde tutuluyor. Luisa adlı 9 yaşındaki kız çocuğu, ABD Kongresi'ne gönderdiği mektubunda, annesi Ariana ile birlikte salıverilmeleri için yardım istedi.

ABD'de El Salvadorlu bir anne ve kızı, çocukların 20 günden fazla kamplarda tutulmasını yasaklayan düzenlemeye rağmen 500 günden uzun süredir gözetim merkezinde tutuluyor.

Luisa adlı 9 yaşındaki kız çocuğu, ABD Kongresi'ne gönderdiği mektubunda, annesi Ariana ile birlikte salıverilmeleri için yardım istedi.

Sığınma başvuruları reddedildikten sonra sınır dışı edilmeme mücadelesi veren anne ve kızı 3 Şubat itibarıyla 532 gündür merkezde yaşıyor.

ABD'deki üç mülteci kampında faaliyet gösteren yardım örgütlerine göre, Texas'taki bir merkezde tutulan Luisa, ABD'de en uzun süreyle gözetim altında tutulan çocuk mülteci durumunda.

Texas'ın güneyinde, Meksika sınırına 2 saatten az bir mesafedeki Dilley kasabası

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl seçim kampanyası sırasında ailelerin gözetim merkezlerinde tutulmasını eleştirmiş, çocuklar ve ebeveynlerinin derhal salıverilmelerini istemişti.

Telefonda BBC'nin sorularını yanıtlayan Luisa, "Tüm arkadaşlarım çoktan gitti. Bir tek ben ve başka bir arkadaşım kaldık" dedi.

Luisa'nın tutulduğu gözetim merkezi

Luisa'nın tutulduğu merkezde yaşları 3 ila 16 arasında değişen üç çocuk daha 500 günden uzun bir süredir anneleriyle kalıyor.

ABD yasalarına göre Luisa'nın kamptan ayrılıp başka bir ailenin yanında kalma hakkı var. Ancak annesiyle birlikte kalıp, sınır dışı edilmemek için mahkemelerde birlikte mücadele etme kararı almışlar.

Ariana, "Hiç kimse annenin yerini alamaz. Çocuğumu kimseye bırakamam. Daha çok küçük. Bana ihtiyacı var, nasıl bırakırım?" diyor.

'İki çocuğumu arkamda bırakıp kaçtım'

Luisa, kamptan usandığını belirterek "Burada iki Noel geçirdim. Yemek yapmayı özledim. Kendi yemeğimi yapmak istiyorum. Biraz İngilizce öğrendim. Okulda daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Ama buradan uzak bir yerde" diyor.

31 yaşındaki annesi de Luisa'nın zamanla davranışlarının değiştiğini, sadece meyve yediğini bazen onu bile reddettiğini, çocuğunun eğitiminden geri kaldığını ve şimdiden iki yıl kaybettiğini söylüyor.

Ariana, ülkedeki şiddet dalgası yüzünden iki çocuğunu arkada bırakarak Luisa'yla birlikte El Salvador'dan kaçtıklarını, 21 Ağustos 2019'da ABD-Meksika sınırını geçtiklerini ve altı gün sonra kampa getirildiklerini anlattı.

Şubat ayı itibarıyla 28 children who had been in ICE custody for more than 500 days in November 2020, six had been deported as of February

Kampta aileyi temsil eden avukat Mackenzie Levy'ye göre Luisa ve Ariana'nın sığınma başvurularının reddedilmesinin nedeni, bu başvurularını ABD'ye gelmeden önce; Meksika ya da Guatemala'da yapmamış olmamaları.

Ariana'ya göre avukatları Eylül'de göçmen mahkemesi nezdinde karara itiraz etti. Mahkeme sığınma başvurusunun reddedilmesini kararını onadı ve sınır dışı edilmelerine karar verdi.

Ariana şimdiye kadar en az beş kez sınır dışı edilmeye çalışıldıklarını ancak avukatların son dakika bunları engellediğini söyledi.

ABD'deki mevcut yasal düzenlemeye göre, çocuklar 20 günden fazla gözetim merkezlerinde tutulamıyor

60 kuruluştan Trump'a mektup

Geçen yıl Kasım ayında 60'dan fazla göçmen hakları kuruluşu, dönemin başkanı Donald Trump ve rakibi Biden'a bir mektup göndererek 15 aydan uzun bir süredir aileleriyle birlikte kamplarda tutulan 28 çocuğun serbest bırakılmalarını istemişti.

Bu mektuptan sonra yayımlanan bir açıklamada, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin kararına atıf yapılarak ailelerin ülkede kalmasının yasal zemini olmadığı belirtilmişti.

Guatemala'da polis Ocak ayında ABD'ye gitmeye çalışan binlerce göçmeni durdurmuştu

Mektupta adı geçen çocuklardan altısı, daha sonra sınır dışı edilirken 17'si salıverildi. Luisa dahil toplam beş çocuk hâlâ kamplarda tutuluyor.

Not: Sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya oldukları için, haberde 'Luisa' ve 'Ariana'nın gerçek isimleri kullanılmamıştır.

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