ABD'de 9 yaşındaki El Salvadorlu çocuk, 500 günden uzun süredir gözetim merkezinde tutuluyor

Luisa'nın tutulduğu merkezde yaşları 3 ila 16 arasında değişen üç çocuk daha 500 günden uzun bir süredir anneleriyle kalıyor.

Telefonda BBC'nin sorularını yanıtlayan Luisa, "Tüm arkadaşlarım çoktan gitti. Bir tek ben ve başka bir arkadaşım kaldık" dedi.

ABD'deki üç mülteci kampında faaliyet gösteren yardım örgütlerine göre, Texas'taki bir merkezde tutulan Luisa, ABD'de en uzun süreyle gözetim altında tutulan çocuk mülteci durumunda.

Luisa adlı 9 yaşındaki kız çocuğu, ABD Kongresi'ne gönderdiği mektubunda, annesi Ariana ile birlikte salıverilmeleri için yardım istedi.

ABD'de El Salvadorlu bir anne ve kızı, çocukların 20 günden fazla kamplarda tutulmasını yasaklayan düzenlemeye rağmen 500 günden uzun süredir gözetim merkezinde tutuluyor.

ABD yasalarına göre Luisa'nın kamptan ayrılıp başka bir ailenin yanında kalma hakkı var. Ancak annesiyle birlikte kalıp, sınır dışı edilmemek için mahkemelerde birlikte mücadele etme kararı almışlar.

Ariana, "Hiç kimse annenin yerini alamaz. Çocuğumu kimseye bırakamam. Daha çok küçük. Bana ihtiyacı var, nasıl bırakırım?" diyor.

'İki çocuğumu arkamda bırakıp kaçtım'

Luisa, kamptan usandığını belirterek "Burada iki Noel geçirdim. Yemek yapmayı özledim. Kendi yemeğimi yapmak istiyorum. Biraz İngilizce öğrendim. Okulda daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Ama buradan uzak bir yerde" diyor.

31 yaşındaki annesi de Luisa'nın zamanla davranışlarının değiştiğini, sadece meyve yediğini bazen onu bile reddettiğini, çocuğunun eğitiminden geri kaldığını ve şimdiden iki yıl kaybettiğini söylüyor.

Ariana, ülkedeki şiddet dalgası yüzünden iki çocuğunu arkada bırakarak Luisa'yla birlikte El Salvador'dan kaçtıklarını, 21 Ağustos 2019'da ABD-Meksika sınırını geçtiklerini ve altı gün sonra kampa getirildiklerini anlattı.

Kampta aileyi temsil eden avukat Mackenzie Levy'ye göre Luisa ve Ariana'nın sığınma başvurularının reddedilmesinin nedeni, bu başvurularını ABD'ye gelmeden önce; Meksika ya da Guatemala'da yapmamış olmamaları.