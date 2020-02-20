ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

Las Vegas kentinde gerçekleştirilen ve NBC kanalından canlı yayınlanan tartışma programına, Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg katıldı. Bloomberg ise Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren bir canlı yayında ilk kez yer aldı.

Programda ağırlıklı olarak sağlık reformu, iklim değişikliği, zenginlerle fakirler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliği, göçmenlikle ilgili yasalar ve benzeri iç gündem maddeleri tartışılırken, tüm adayların hemen her konuda ayrışmaları dikkati çekti.

İlk kez bu tür bir canlı yayına katılan Bloomberg ise, programın başladığı andan itibaren rakiplerinin eleştirilerinin hedefi oldu.

Belediye başkanlığı döneminde azınlıklarla ilgili uyguladığı bir politika yüzünden yoğun baskı ile karşılaşan Bloomberg, canlı yayında bir kez daha özür diledi ve amaçlarının o günkü koşullarda suçla mücadele olduğunu savundu.