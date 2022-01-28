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ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli

28.01.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi. Dünyada böylesi bir ameliyatın ilk kez yapıldığı açıklandı.

ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi. Dünyada böylesi bir ameliyatın ilk kez yapıldığı açıklandı.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, alınan özel izin sonrası Cuma günü yapılan ameliyatın 7 saat sürdüğünü, David Bennett adlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

David Bennett'ın ameliyattan bir gün önce, "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım. Ameliyatın karanlıkta bir atış olduğunu biliyorum ama bu aynı zamanda benim son şansım" dediği aktarıldı.

Ölümcül bir kalp hastalığına yakalanan ve bir dönem hayatından umut kesilen Bennett, ameliyat öncesi altı hafta boyunca hasta yatağında özel bir makinaya bağlanmıştı.

Bennett'ın ameliyat sonrası uzun vadede sorun yaşayıp yaşamayacağı ise hala bilinmiyor.

Genetiği değiştirilmiş domuz

Kalbi Bennett'a nakledilen domuzun, genetiğinin değiştirildiği açıklandı.

Böylece domuzun kalbinin, reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi sağlandı.

Genetiği değiştirilmiş hayvanların bu şekilde kullanılmasının, nakillerdeki organ sıkıntısının aşılmasına yardımcı olması umuluyor.

ABD'de her gün, organ nakli için bekleyen 17 hasta hayatını kaybediyor.

OrganDonor.gov sitesine göre, ülkede 100 binden fazla kişi organ nakli bekliyor.

Eylül ayında New York'ta araştırmacılar, domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini iddia ederek bir deney yapmıştı.

Deneyde, bir domuzun böbreği, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın vücuduna yerleştirilmiş ve böbreğin vücutta çalışmaya başladığı açıklanmıştı.

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