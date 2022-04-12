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ABD'de enflasyon yüzde 8,5 ile yeni bir rekor kırdı

12.04.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden'ın Rusya'dan enerji ithalatına getirdiği yasağın ardından ABD'de tüketici fiyatları son 40 yılın en yüksek seviyesinde artış gösterdi.

ABD'de enflasyon yüzde 8,5 ile yeni bir rekor kırdı

ABD'de enflasyon, son 40 yılın en yüksek oranına tırmanarak yeni bir rekor kırdı.

Mart ayına kadar geçen son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 8,5 oranında yükseldi.

Bir yıllık fiyat artışı en son Aralık 1981'de bu kadar yüksek kaydedilmişti.

Ekonomistler Ukrayna savaşının tırmanışa geçirdiği akaryakıt fiyatlarının enflasyon rakamını da şahlandırdığını söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgalini protesto amacıyla Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımına geçen ay yasak getirdi.

Bununla eş zamanlı olarak ABD'de akaryakıt fiyatları rekor kırmıştı.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın işgali için düğmeye bastığı 24 Şubat tarhinden bu yana, dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı olan Rusya uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya.

ABD hükümetinin verilerine göre ülkede enerji fiyatları Mart ayına kadar geçen son bir yılda yüzde 32 artış gösterdi.

Aynı dönemde gıda fiyatları da ABD'de yüzde 8,8 orannda pahalandı.

Ukrayna'nın işgali enerji fiyatlarının yanısıra gıda sektöründe de fiyat artışlarına neden oluyor.

Rusya ve Ukrayna, buğday ve ayçiçeği yağı gibi yaygın biçimde kullanılan gıda maddelerinin belli başlı ihracatçıları arasında yer alıyor.

Tırmanan enflasyon geçen ay ABD Merkez Bankası'nı üç yıl aradan sonra ilk kez faizleri yükseltmeye itmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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