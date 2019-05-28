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ABD’de fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi karanlıkta

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

ABD’nin Ohio eyaletinde meydana gelen fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektrik kesintilerinden etkilendi.ABD’nin Ohio eyaletinde gece geç saatlerde etkili olan fırtına 70 bin elektrik kesintisine ve 5 milyon kişinin karanlıkta kalmasına neden oldu.

ABD’nin Ohio eyaletinde meydana gelen fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektrik kesintilerinden etkilendi.
ABD’nin Ohio eyaletinde gece geç saatlerde etkili olan fırtına 70 bin elektrik kesintisine ve 5 milyon kişinin karanlıkta kalmasına neden oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre, Indiana’nın doğusundan Ohio’nun merkezine kadar çok sayıda yerleşim merkezi fırtına sisteminden zarar gördü. Yaralanma veya ölüm vakası rapor edilmedi.
Dayton yetkilileri Twitter’dan açıklamada bulunarak, fırtınadan etkilenen bölgelerde insanların su tasarrufu yapmalarını istedi. Açıklamada, "Hem su santrallerine hem de pompa istasyonlarına elektrik verdik. İlk müdahale yapanlar arama kurtarma ve enkaz temizleme operasyonlarını gerçekleştiriyor" ifadeleri yer aldı.

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