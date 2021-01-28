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ABD’de kimyasal sızıntı: 6 ölü, 10 yaralı

28.01.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Georgia eyaletinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen kimyasal sızıntı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Gainesville şehrindeki Prime Pak Foods isimli şirkete ait kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.

ABD’nin Georgia eyaletinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen kimyasal sızıntı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Gainesville şehrindeki Prime Pak Foods isimli şirkete ait kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Sızıntı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Hall County İtfaiye Hizmetleri Sözcüsü Zach Brackett yaptığı açıklamada, sızıntının yerel saatle 10.12’de meydana geldiğini ve olay yerine özel koruyucu kıyafetler giyen ekiplerin sevk edildiğini aktardı.
Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemi sözcüsü Beth Downs ise, sızıntı nedeniyle olay yerinde 5, hastaneden ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yaralıların arasında en az 5 itfaiyecinin bulunduğu açıklanırken, 3 yaralının ise durumunun kritik olduğu bildirildi. Tesiste bulunan yaklaşık 130 çalışan ise sağlık personeli tarafından tedavi edilmek üzere yakınlarda bulunan bir kiliseye nakledildiği, bazılarının ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Sızıntının nedeni henüz bilinmezken, tesis çevresindeki bir okulda dahil olmak üzere çok sayıda tesis güvenli gerekçesi ile kapatıldı. Hall County yetkilileri, sızıntının kontrol altına alındığını açıkladı.

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