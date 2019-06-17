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ABD'de ofisine idam ipi asılan Boeing çalışanı şirket aleyhine dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 21:14 | Son Güncelleme

Güney Caroline eyaletindeki Boeing 787 Dreamliner üretim merkezinde çalışan siyahi işçi, çalışma ofisine idam ipi bırakıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu

ABD'de Boeing şirketi çalışanı siyahi bir Amerikalı, çalışma ofisine idam ipi bırakıldığı gerekçesiyle şirket aleyhine "ırkçı ayrımcılık" davası açtı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Güney Caroline eyaletindeki Boeing 787 Dreamliner üretim merkezinde çalışan siyahi Curtis Anthony, şirket hakkında "düşmanca ırkçı bir çalışma ortamı olduğu" iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Antony, şirket aleyhine "ırkçı ayrımcılık" davası açtı.

2011'den beri şirkette kalite kontrolcü olarak çalışan 57 yaşındaki Anthony, mahkemeye verdiği dilekçesinde, çoğu beyaz olan çalışma arkadaşlarının iş yerinde kendisine karşı aşağılama içeren ifadeler kullandığını ve bir kaç defa masasına idrar yaptıklarını iddia etti.

Anthony, kendisine yapılan ırkçı ayrımcılığı üstlerine şikayet ettiğini ancak çözüm için hiçbir şey yapmadıklarını savundu.

Ayrımcılıktan dolayı sağlığı bozulduğu için rapor alan ve bir süre aynı şirketin New Orleans'taki ofisinde çalışan Anthony'nin, asıl çalışma yeri olan ofisine döndüğünde asılı idam ipi bulduğu belirtildi.

Anthony, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bugünün Amerikasında bunun hoş karşılanmamasını diliyorum. 1819 yılında değiliz, 2019'dayız." ifadelerini kullandı.

Boeing sözcülüğünden yapılan açıklamada ise "Yönetimin dikkatine getirilen bir meselede hemen müdahil olunarak yardımcı olundu ancak Anthony'nin söz konusu iddialarının çoğu hiçbir zaman yönetimin dikkatine sunulmadı ve şirkete bu iddiaları araştırma fırsatı verilmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Boeing şirketi ırkçı bir çalışma ortamı İdam İpi siyahi çalışanı

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