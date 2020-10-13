ABD’de polis bir kamyonette 17 kilo metamfetamin ele geçirdi

ABD’nin Mississippi eyaletinde polisin durdurduğu kamyonetin yedek lastiğinin içeresine saklanmış 17 kilo metamfetamin ele geçirildi.

ABD’nin Mississippi eyaletinde Scott County Şerif Ofisi ve Flowood Polis Departmanı, Flowood şehri yakınlarında trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kamyonet sürücüsünü durdurdu. Durdurulan kamyoneti arayan polis, kamyonetin kasasında bulunan yedek lastiğin içerisine saklı, ortalama 350 bin dolar değerinde 17 kilo ağırlığında metamfetamin buldu. Scott County Şerifi Mike Lee, sürücünün metamfetamin kaçakçılığı yapmakla suçlandığını açıkladı.

