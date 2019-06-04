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ABD'de Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde binlerce Müslüman bayram namazını kıldı - New Jersey ve çevresinde yaşayan Türk ve Müslüman toplumu ise Cliffside Park bölgesinde yer alan Bergen Diyanet Camisi'nde bir araya geldi - ABD'de en yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı bölgelerden biri olan Chicago kentinde de Mosque Foundation'da kılınan bayram namazında binlerce kişi saf tuttu

WASHINGTON/NEW YORK (AA) - ABD genelinde yaşayan milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, başkent Washington ve civarında yaşayan binlerce Türk ve Amerikalı Müslüman Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluştu.

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü coşkuyla idrak ediyor.

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi, bu yıl da çevrede yaşayan binlerce Müslümanın buluşma mekanı oldu.

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan Müslümanlar, caminin bahçesini ve etrafındaki boş alanları tamamen doldurdu.

Namazın ve DCA Başkanı Dr. Fatih Kanca'nın verdiği hutbenin ardından dua eden binlerce kişi, namazın ardından verilen kahvaltıya iştirak etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşırken, tüm Türk halkının ve İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini ifade etti.

- New Jersey’de bayram

Öte yandan New Jersey ve çevresinde yaşayan Türk ve Müslüman toplumu ise Cliffside Park bölgesinde yer alan Bergen Diyanet Camisi'nde bir araya geldi.

Camiye sığmayan kalabalık, bahçeye açılan alanda bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami cemaati, bahçede kurulan masalarda bayram kahvaltısı yaptı. Ayrıca çocuklara da oyuncak ve pamuk şeker dağıtıldı. Çocuklar kahvaltının ardından cami bahçesindeki oyun alanında eğlendi.

- Chicago'da bayram

Diğer yandan ABD'de en yoğun Müslüman nüfusa sahip bölgelerden biri olan Chicago kentinde de Mosque Foundation'da kılınan bayram namazında binlerce kişi saf tuttu.

Geleneksel olarak stadyumda on binlerce Müslümanı bir araya getiren bayram namazı organizasyonu hava muhalefeti nedeniyle son anda iptal edilirken, Mosque Foundation'da kılınan namazda bölgedeki önemli Müslüman kanaat önderlerinden biri olan İmam Şeyh Cemal Said imamlık yaptı.

- New Haven'daki bayram namazı konteynerde kılındı

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde 12 Mayıs'ta kundaklanan Diyanet Camisi'nde ise cemaat bayram namazını konteynerde ve cami bahçesinde kıldı.

Kundaklanmasının ardından yeniden inşası için hızla çalışmalara başlanan caminin kısa sürede ibadete açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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