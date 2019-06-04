ABD'de Ramazan Bayramı

WASHINGTON/NEW YORK (AA) - ABD genelinde yaşayan milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, başkent Washington ve civarında yaşayan binlerce Türk ve Amerikalı Müslüman Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluştu.

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü coşkuyla idrak ediyor.

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi, bu yıl da çevrede yaşayan binlerce Müslümanın buluşma mekanı oldu.

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan Müslümanlar, caminin bahçesini ve etrafındaki boş alanları tamamen doldurdu.

Namazın ve DCA Başkanı Dr. Fatih Kanca'nın verdiği hutbenin ardından dua eden binlerce kişi, namazın ardından verilen kahvaltıya iştirak etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşırken, tüm Türk halkının ve İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini ifade etti.

- New Jersey’de bayram

Öte yandan New Jersey ve çevresinde yaşayan Türk ve Müslüman toplumu ise Cliffside Park bölgesinde yer alan Bergen Diyanet Camisi'nde bir araya geldi.