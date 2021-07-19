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ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 26 milyon dolar kazanan bileti yanlışlıkla yıkadığını iddia etti

19.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde adı açıklanmayan bir kişi, sayısal lotoda 26 milyon dolar (yaklaşık 219 milyon Türk Lirası) para ödülünü kazanan bileti satın aldığını ancak pantolonunun cebinde kalan bileti yanlışlıkla yıkayıp, tahrip ettiğini iddia etti. İddia araştırılıyor.

ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 26 milyon dolar kazanan bileti yanlışlıkla yıkadığını iddia etti

ABD'nin California eyaletinde adı açıklanmayan bir kişi, sayısal lotoda 26 milyon dolar (yaklaşık 219 milyon Türk Lirası) para ödülünü kazanan bileti satın aldığını ancak pantolonunun cebinde kalan bileti yanlışlıkla yıkayıp, tahrip ettiğini iddia etti. İddia araştırılıyor.

Kazanan SuperLotto Plus bileti, 14 Kasım 2020'de ayında Los Angeles'ın dış mahallelerinden Norwalk'taki bir bakkalda satıldı.

Adı açıklanmayan kişinin, bileti satın aldığı sırada bakkalın güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerinin olduğu bildiriliyor.

Para ödülünü almak için verilen süre ise Perşembe günü doldu.

Organizatörler, çekilişteki talihli biletin 180 gün içinde bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Biletin satın alındığı bakkalın çalışanı Esperenza Hernandez, bir kişinin Çarşamba günü gelip, kazanan bileti satın aldığını iddia ettiğini ancak bileti kaybettiğini öne sürdüğünü aktardı.

Esperenza Hernandez, bu kişinin ayrıca bileti yanlışlıkla yıkamış olmaktan korktuğunu söylediğini belirtti.

'Sağlam kanıtlar gerek'

Sayısal loto organizatörü California Lottery'nin sözcüsü Cathy Johnston ise güvenlik kamerası görüntüsünün yeterli olmayacağını söyledi.

Cathy Johnston, "Biletin sahibi olunduğuna dair sağlam kanıtlar gerek" dedi.

Johnston ayrıca görüntülerin kendilerine da ulaştığını ve iddianın araştırıldığını vurguladı.

İkramiyeyi alan olmazsa, para California eyaletindeki devlet okulları arasında bölüştürülecek.

Bileti satan bakkala ise standart uygulama gereği 130 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 10 bin Türk Lirası) verildi.

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