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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

KANSAS CITY (AA) - ABD'nin Kansas eyaletinde barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KSHB-TV'nin haberine göre, Kansas City'de gece saatlerinde bir barda silahlı saldırı düzenlendi.

Polisler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin bara girerek etrafa ateş açtığını, vurulan 9 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Emniyet yetkilileri, olayın soruşturulduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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Kansas silahlı saldırı

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