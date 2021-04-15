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ABD'de Snapchat'te 'Köle Ticareti' mesaj grubu kuran öğrencilere disiplin cezası verildi

15.04.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teksas'taki bir lisede, mesajlaşma uygulaması Snapchat'te kurdukları grupta okuldaki siyah öğrencilere fiyat biçtikleri ortaya çıkan bir grup öğrenci "ırkçı taciz" ve "siber zorbalık" suçlarından disiplin cezası aldı.

ABD'de Snapchat'te 'Köle Ticareti' mesaj grubu kuran öğrencilere disiplin cezası verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde bir grup lise öğrencisinin Snapchat'te "Köle Ticareti" adlı bir mesaj grubu kurarak okuldaki siyah öğrencilere fiyat biçtiği ortaya çıktı. Gruptaki öğrencilere disiplin cezası verildi.

Lisenin yer aldığı Aledo şehrinde açılan disiplin soruşturması sonucu, öğrencilere "ırkçı taciz" ve "siber zorbalık" suçlamaları yöneltildi.

Bazı aileler ise yetkililerin olayı doğru yönetemediği eleştirisinde bulundu.

New York Times gazetesinin ulaştığı ekran görüntülerinde, öğrencilerin bir siyah öğrencinin değerini 1 dolar, diğerininkini 100 dolar olarak belirlediği mesajlar dikkat çekti.

Bir başka mesajda, hedef alınan bir siyah öğrencinin "saçları bu kadar kötü olmasaydı" fiyatının daha yüksek olacağı gibi ifadeler yer aldı.

Ceza alan öğrenciler 9. sınıfta, yani yaşları 14-15 civarında.

Aledo bağımsız okul bölgesinin yetkilileri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada polisle işbirliği içinde yürütülen soruşturma kapsamında, öğrencilerin "ırkçı taciz" ve "siber zorbalık" suçlamaları ile disiplin cezası aldıklarını duyurdu.

Yetkililer, hedef alınan siyah öğrenciler ve ailelerinin yaşadıklarından ötürü büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Okulun müdürü Carolyn Ansley de mesajlaşmalarda kullanılan dilin okul kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

Anne ve babalardan bazıları ise yetkililerin olaya verdiği yanıttan tatmin olmadı.

Dallas'da NBC News televizyonuna konuşan bir ebeveyn, "Olayı ırkçılık değil siber zorbalık olarak açıklamak... İşte bu beni rahatsız etti" dedi.

Ella Bullock isimli bir başka ebeveyn, "nefret suçu" kavramını kullanmaktan kaçındıkları gerekçesiyle yerel yetkilileri eleştirdi.

ABD'de Afrikalı Amerikalıların haklarını koruyan öncü kuruluşlardan olan NAACP'den Eddie Burnett, haberlerin üzüntü verici olduğu ancak "şaşırtıcı" olmadığı yorumunda bulundu.

Burnett "Bu çocukların yaptığını yapabilmek, ancak hedefinizdeki kişileri kişiliksizleştirmekle mümkün" diye konuştu.

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