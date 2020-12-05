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ABD’de sokak ortasındaki polis şiddetine ait yeni görüntüler

05.12.2020 12:51 | Son Güncelleme:
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New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, polis tarafından 3 Mart’ta öldürülen siyahi Daniel Prude cinayetine ait yeni görüntüleri paylaştı.

New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, polis tarafından 3 Mart’ta öldürülen siyahi Daniel Prude cinayetine ait yeni görüntüleri paylaştı. James, görüntülerin ardından “Polis reformuna ihtiyacımız var” itirafında bulundu.
ABD’de polis şiddetine ait yeni görüntüler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde geçtiğimiz Mart ayında siyahi Daniel Prude, polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmişti. New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, Prude cinayetine ait yeni görüntüleri paylaşarak, “Ceza adaleti sistemimiz, polis ve hizmet ettikleri topluluklar arasındaki güveni yeniden inşa etmek için önemli bir reforma ihtiyaç duyuyor” dedi.
Polise ait vücut kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, polisin Prude’n başına torba geçirdiği ve elleri arkadan kelepçeli şekilde çıplak halde asfaltta beklettiği görülüyor. İlerleyen dakikalarda ise Prude hayatını kaybediyor.
Ailesi Prude’nin boğularak öldürüldüğünü iddia ediyor
Polis tarafından yakalanmadan önce Prude, uyuşturucunun etkisiyle sokaklarda çıplak koşmuş ve sokaklarda korona virüs taşıdığını haykırmıştı. Ailesi ise 911 arayarak Prude’n bir akıl sağlığı krizi geçirdiğini belirterek yardım istemişti. Prude’un ölümüyle bağlantılı olarak başta Rochester olmak üzere ABD’nin pek çok yerinde protestoları yapılmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

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