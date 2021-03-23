ABD’de süpermarket saldırganın kimliği belli oldu

ABD Boulder Kenti Emniyet Müdürü Maris Herold yaptığı açıklamada, ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Boulder kentindeki King Soopers adlı süpermarkete silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğunu ve 1. dereceden 10 cinayetle suçlandığını belirtti.

ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Boulder kentindeki King Soopers adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırının ardından olaya ilişkin Boulder kenti polis yetkililerinden açıklama geldi. Boulder Kenti Emniyet Müdürü Maris Herold yaptığı açıklamada, King Soopers adlı süpermarkete silahlı saldırı düzenleyen şahsın 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğunu açıkladı. Herold, saldırganın öldürdüğü 10 kişi için ayrı ayrı 1. derece cinayetle suçlandığını belirterek, "Saldırgan 1. dereceden 10 cinayetle suçlandı ve kısa süre sonra Boulder İlçe Hapishanesine nakledilecek" dedi.

Saldırının nedeni henüz belli değil

Alissa’nın saldırıyı gerçekleştirmekteki motivasyonu hakkında soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Herold, müfettişlerin şüpheli ile konuştuğunu, fakat henüz motivasyonun ne olduğunun henüz belirlenemediğini bildirdi.