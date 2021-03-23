HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de süpermarkete silahlı saldırı

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı

23.03.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder şehrinde bulunan bir süpermarkete kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers isimli markete kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder şehrinde bulunan bir süpermarkete kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.
ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers isimli markete kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılara müdahale amacı ile süpermarketin park alanına iki adet ambulans helikopter iniş yaptı. Boulder Polisi tarafından yayınlana mesajda, silahlı saldırganın hala aktif olduğu belirtilerek, vatandaşlar bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı.
Saldırganın yakalanması için bölge polisi ve şerif departmanının operasyon düzenledi. Saldırının yapıldığı süpermarketin çevresinde bulunan güvenlik güçleri içeriye teslim ol çağrısında bulundu. Ardından içeri giren güvenlik güçleri, 40 yaşlarında beyaz bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ayağından yaralandığı görüldü.
Güvenlik güçleri, 55 yaşlarında ikinci bir şahsı daha gözaltına alırken, şüphelinin saldırı ile bir bağlantsının olup olmadığı hakkında bilgi paylaşmadı.
Güvenlik güçleri tarafından saldırının kaç kişi tarafından düzenlendiği ve saldırdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdıKüçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

İzmir'de dehşete düşüren olay! Polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Antalya'da büyük gerginlik! Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

'Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz'

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına 32 ilde operasyon

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le görüştü

Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Çok vahim bir tablo

Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Çok vahim bir tablo

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.