ABD'de Trump hakkındaki vergi soruşturması ne kadar önemli?

Savcı Vance, soruşturma kapsamında Trump ve ailesine ait şirketlerden oluşan Trump Organization'un vergi beyannameleri ve muhasebe kayıtlarını inceliyor.

Trump ise başından beri hiçbir mali suç işlemediğini ve soruşturmanın tamamen siyasi maksatla açıldığını söylüyor.

BBC'ye konuşan eski ABD federal ve New York eyalet savcılarından Daniel R Alonso, "Bunlar bulmacanın bayağı önemli parçaları olabilir" dedi.

Karar, aylardır muhasebe kayıtlarını vermemek için direnen Trump için önemli bir yenilgi anlamına geliyor.

Yüksek Mahkeme Pazartesi günü Trump'ın, vergi beyannameleri ve diğer muhasebe kayıtlarını New York'taki savcılara teslim etmesini emretti.

Eski ABD B** aşkanı Donald Trump ve ailesinin mali işleriyle ilgili ceza soruşturması bu hafta Yüksek Mahkeme ' nin aldığı kritik bir kararla hız kazandı.**

Bu, Trump hakkındaki, bilinen iki ceza soruşturmasından biri.

Diğer ceza soruşturması ise Trump'ın geçen Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletinde alınan sonuçları değiştirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Soruşturma Trump henüz başkan iken, 2018'de başlatılmıştı.

İlk adım olarak Trump kampanyasının 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump ile ilişkileri olduğunu söyleyen iki kadına, susmaları için yapılan ödemelerdeki rolü incelendi.

2018 yılında bu olayda oynadığı rol nedeniyle Donald Trump''ın kişisel avukatı Michael Cohen, federal yasalara dayanılarak hüküm giydi ve cezaevine girdi.

Bunlar olurken, savcı Vance Trump kampanyasının bu ödemelerle ilgili olarak New York eyalet yasalarını ihlal edip etmediğini inceliyordu.

Ama soruşturma bununla bitmedi. Savcı Vance, soruşturmayı başka muhtemel suçları da kapsayacak şekilde genişletti.

New York Times gazetesi, adını gizli tuttuğu kaynaklara atıfla, savcı Vance'ın "Trump, şirketleri ve çalışanlarının, aralarında sigorta, vergi, bankacılık yasalarını ihlalin de bulunduğu suçlar işleyip işlemediğini araştırdığını" yazdı.