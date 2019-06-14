Emniyet Müdürü Blue, açıklamasında, 4 yıl süren dava sürecinde gerçeği çocukları katledilen ailelere söylemedikleri için pişman olduklarını belirtti.

Polis, 4 yıl önce zanlının ilk ifadesinden hareketle cinayetlerin otopark tartışması nedeniyle işlendiğini duyurmuş, ülkedeki yetkililerle yerel ve ulusal medya da haberlerinde bu sebebi öne çıkarmıştı.

ABD'de 4 yıldır süren hukuki sürecin ardından çarşamba günü ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hicks'in cinayetleri İslamofobik motivasyonla işlediği yetkililer tarafından ilk kez açıklandı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde 2015 yılında üç Müslüman genci öldüren Craig Hicks adlı Amerikalı ömür boyu hapis cezası alırken, yetkililer ilk kez cinayetlerin nedeninin doğrudan İslamofobi olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu.

Blue, “Cinayetleri işleyen adam hiç şüphesiz bunu nefret dolu bir kalple yaptı ve cinayetler ümit vadeden üç gencin içindeki insanlığı ve iyiliği görmemeyi açıkça seçen biri tarafından işlendi. Bu 4 yıl boyunca, açıklamalarımızın herhangi bir bölümünün, üç gencin kaybıyla yaşadıkları tecrübelere eklediği acı için Ebu Salha ve Barakat ailelerine karşı pişmanlık duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

- “İslam’dan nefret etmesi, onu üç masum insanı öldürmeye itti”

Durham Bölge Savcısı Satana Deberry de mahkemenin ardından verdiği beyanatta, polisin cinayet sonrası ilk açıklamalarında belirttiği gibi suçun “otopark tartışması” nedeniyle işlenmediğini vurguladı.

Savcı Deberry, “Hicks’in İslam’dan nefret etmesi, onu üç masum insanı öldürmeye itti.” dedi.

- “Deah, Yusor ve Razan Müslüman oldukları için öldüler”

Çarşamba günü görülen ceza duruşmasında söz alan cinayetin kurbanlarından Deah Barakat'ın kız kardeşi Suzanne Barakat, “Deah, Yusor ve Razan İslamofobik bir nefret suçundan dolayı öldürüldü.” diye konuştu.