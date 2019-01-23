HABER

ABD'de Yunus Emre Enstitüsünün yeni dönem Türkçe kursları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 02:18 | Son Güncelleme

Açıldığı günden bu yana 150'den fazla kişinin katıldığı YEE Washington DC şubesindeki Türkçe kurslarına bu yıl yaklaşık 40 kişi kaydoldu - YEE Washington DC Şube Müdürü Halid Bulut: - "Katılımcılar kurs boyunca sadece Türkçe öğrenmiyor, bunun yanı sıra kültürümüze ait en önemli değerleri görme şansına da sahip oluyor"

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington DC şubesi, yeni yılın ilk Türkçe kursu programını başlattı.

Farklı yaş ve meslek gruplarından çok sayıda yabancının ilgi gösterdiği Türkçe kursları 2017 yılından beri aktif olarak devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana 150'den fazla kişinin katıldığı YEE Washington DC şubesindeki Türkçe kursları, bu yıl hafta içi pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere iki farklı seviyede verilecek.

YEE Washington DC Şube Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların ana dili Türkçe olmayanlara yönelik hazırlanan materyal ve müfredatla gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yıl iki seviyede devam ettireceğimiz kurslara 40'a yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Kurs bitiminde gerçekleştirdiğimiz sertifika sınavı ile sınavda yeterli puanı alan öğrencilerimize Türkçe seviyelerini belgelendirme şansı da sunuyoruz. Katılımcılar kurs boyunca sadece Türkçe öğrenmiyor bunun yanı sıra kültürümüze ait en önemli değerleri görme şansına da sahip oluyor."

Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve dünya üzerinde kültürel etkileşime katkıda bulunmak amacıyla 2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü, Kültürel Diplomasi, Bilim Diplomasisi ve Türkçe öğretimi gibi ana konularda dünya genelinde 150'den fazla irtibat noktasıyla çalışmalarına devam ediyor.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!
Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybettiBakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türkçe kursu Washington Dc YEE Washington DC müdürü Halid Bulut Yunus Emre Enstitüsü (YEE)

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri kavga etti: 4 yaralı, 5 gözaltı

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

Acı haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Kerç Boğazı'nda 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 10 kişilik gruba av tüfeğiyle saldırdı

17 yaşındaki çocuk ortalığı kana buladı!

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı!

AK Parti’den aday gösterilmeyince istifa ettiler

Aday gösterilmeyince istifa ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.