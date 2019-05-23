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"ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

CNN International'a konuşan üst düzey FBI yetkilisi, son dönemde ülkede yaşanan beyaz ırkçılık olaylarında ciddi artış yaşandığını söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey yetkilisi, ülkede son dönemde yaşanan beyaz ırkçılık olaylarında artış olduğunu belirtti.

CNN International'ın FBI'dan üst düzey bir terörle mücadele yetkilisine dayandırdığı haberde, ülkede son aylarda beyaz ırkçıların yaptığı saldırılarda ciddi artış gözlendiği kaydedildi.

Yetkili, "Suriye'de DEAŞ'ın hilafetinin düşmesinin ardından uluslararası terör tehditleri sabit kalırken, FBI ülke içinde artan beyaz ırkçılık terörü vakalarıyla boğuşuyor." ifadesini kullandı.

FBI yetkilisi, beyaz ırkçılık saldırılarına ilişkin sayı vermedi.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan da yaptığı açıklamada, beyaz ırkçılığı "aşırılıkçı şiddet" ve "büyük bir mesele" olarak niteleyerek, giderek büyüyen ve endişe uyandıran bir tehdit olduğuna dikkati çekmişti.

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