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ABD’deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

11.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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ABD’deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

ABD’de bir kamyonun bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada, aralarında bir Kıbrıslı Türkün de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Kaza, dün sabah Las Vegas yakınlarında bir kamyonun, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

ABD’de bir kamyonun bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada, aralarında bir Kıbrıslı Türkün de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün sabah Las Vegas yakınlarında bir kamyonun, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Feci kazada, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet’in de aralarında bulunduğu 5 bisikletli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD’deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

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