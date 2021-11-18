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ABD'deki Kongre baskını: 'Qanon Şamanı' Jacob Chansley'e 3 yıl hapis cezası

18.11.2021 05:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 6 Ocak'ta eski başkan Donald Trump destekçilerinin düzenlediği Kongre baskınında kürk şapkası, boynuzları ve boyalı yüzüyle baskının sembolü haline gelen Jacob Chansley'e 41 ay hapis cezası verildi.

ABD'de eski başkan Donald Trump destekçilerinin düzenlediği Kongre baskınında kürk şapkası, boynuzları ve boyalı yüzüyle baskının sembolü haline gelen Jacob Chansley'e 41 ay hapis cezası verildi.

"Qanon" adlı komplo teorisine inanan Trump taraftarları 6 Ocak'ta Trump'ın çağrısı üzerine ABD Kongre binasını basmış ve Joe Biden'ın başkanlığının onaylanmasını engellemeye çalışmıştı.

Chansley gözaltına alındıktan sonra Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) verdiği ifadede, Trump'ın tüm yurtseverleri Washington DC'ye çağırması üzerinde kente gittiğini belirtmiş ve hakkında yapılan "resmi bir süreci engellemeye çalışma" suçlamasını kabul etmişti.

Dün görülen davada Chansley Kongre'ye girerek hata yaptığını ve "değişmek" istediğini söyledi; "yaptığımın hiçbir bahanesi yok" dedi.

34 yaşındaki Chansley, kendisinden "Qanon şamanı" olarak bahsediyordu.

QAnon, Trump'ın "Şeytana tapan pedofil bir elite karşı mücadele yürüttüğünü" savunan ve hiçbir temele dayanmayan bir komplo teorisi.

Hapis cezasına ek olarak Chansley'e neden olduğu maddi zarar için 100 dolar para cezası da kesildi.

Olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınan Chansley, 11 aydır tutuklu bulunuyordu.

Chansley'in avukatı, Eylül ayında mahkemeye müvekkilinin "şiddetsiz, barışçıl olduğunu ve ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını" söylemişti.

https://www.youtube.com/watch?v=zl4fWO\_vp0c&feature=youtu.be&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Baskında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek "ihanete uğradıklarını" da savunmuştu.

Jacob Chansley ve olaylar sırasında bir polis memurunu yumrukladığı görüntülenen eski bir dövüş sanatları ustası, aldıkları 41 aylık hapis cezalarıyla, Kongre baskınında en uzun ceza alan sanıklar oldu.

Kongre baskını nedeniyle 675 kişi yargılanıyor.

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