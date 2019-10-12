ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek kampanyaları

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için ABD'de yaşayan Türkler iki platformda kampanya başlattı.

Harekata destek için Beyaz Saray'a dilekçe ulaştırılmasını sağlayan bir platform olan "We The People" üzerinden, "Türkler ve Kürtler doğal düşmanlar değildir! Bizler yüzyıllardır kardeşiz!" başlıklı bir dilekçe kampanyası başlatıldı.

Kampanyada 1 ay içerisinde 100 bin imzaya ulaşılırsa, dilekçe Beyaz Saray'a iletilecek.

Dilekçede, Türkiye'nin 30 yıldan fazla zamandır terörle mücadele ettiğini ve PKK'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü olarak tanındığına işaret edilen dilekçede, "ABD; PKK, YPG ve SDG'nin farklı isimler altındaki aynı grup olduğunu kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, sınırlarını ve terör örgütü PKK'nın saldırısı altındaki halkı korumak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı vurgulanan dilekçede, "ABD'de yaşayan Türkler olarak, Beyaz Saray'dan Kürt kardeşlerimizi bir grup teröristle aynı kefeye koymaya bir son vermesini istiyoruz. Türkler ve Kürtler doğal düşmanlar değildir, biz yüzyıllardır kardeşiz. Beyaz Saray'dan Türkiye ve Türk halkına karşı nefret dilini kullanmayı ve bu dili desteklemeyi durdurmasını talep ediyoruz." çağrısında bulunuldu.