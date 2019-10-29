HABER

ABD'den Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Fernandez'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 05:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arjantin'deki seçimleri kazanarak devlet başkanı olan Alberto Fernandez'i tebrik etti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arjantin'deki seçimleri kazanarak devlet başkanı olmaya hak kazanan Alberto Fernandez'i tebrik etti.

Yazılı bir açıklama yapan Pompeo, başarılı olarak nitelendirdiği seçimler dolayısıyla Arjantin halkını kutladı.

Pompeo, "27 Ekim'deki başarılı seçimlerinden sonra Arjantin'in yeni Devlet Başkanı olan Alberto Fernandez ile çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD ile Arjantin arasında karşılıklı çıkarlar olduğuna vurgu yapan Pompeo, "Bölgesel güvenlik, refah ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek için Fernandez yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arjantin'de pazar günü düzenlenen seçimlerde, peronizmi temsil eden Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 48'ini almış, Alberto Fernandez ülkenin yeni devlet başkanı, önceki Devlet Başkanı Cristina Kirchner de devlet başkan yardımcısı olmuştu.

Çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak hala ülke siyasetinde yer alan peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Acı haber gece yarısı geldi!Acı haber gece yarısı geldi!
'İlişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz''İlişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Arjantin

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Acı haber gece yarısı geldi!

Fahrettin Altun: İlişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz

'İlişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz'

Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.