ABD'den bazı KDC'li yetkililere yaptırım kararı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bazı yetkililerine "seçimlerde yolsuzluk ve insan hakları ihlali" gibi gerekçelerle yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, KDC'li yetkililere karşı alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklamada, ABD'nin ülkedeki güç değişimi konusunda KDC halkının yanında durduğu belirtilerek, "Seçimler, halkın değişim ve hesap verilebilir devlet kurumları arzusunu yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, buna rağmen seçim sürecinin yürütülmesi ve şeffaflığın sağlanması konusunda kaygılarının olduğu vurgulanan açıklamada, başkanlık seçimleri sürecinde yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle birçok yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirildiğinin altı çizildi.

- KDC Seçim Komisyonu ana hedef

Açıklamada, söz konusu yaptırımların, KDC Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) Başkanı Bay Corneille Nangaa ve altındaki birçok ismi hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin olarak, bazı askerler, siyasiler ve ailelerinin de "insan hakları ihlali, yolsuzluk ve demokrasiyi baltalamak" gerekçeleriyle aynı yaptırımlara tabi tutulduğunu ifade etti.