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ABD'den Çin'e Covid-19 aşısı için siber casusluk suçlaması

21.07.2020 23:55 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı Çin'i, Covid-19 aşısı geliştiren şirketleri hedef alan hackerları desteklemek ve korumakla suçladı. Yetkililer ABD şirketlerinin sistemlerine sızarak bilgi edinmeye çalışan iki Çinliye suçlama yöneltti.

ABD'den Çin'e Covid-19 aşısı için siber casusluk suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı Çin'i, Covid-19 aşısı geliştiren şirketleri hedef alan hackerları desteklemek ve korumakla suçladı.

Yetkililer ABD şirketlerinin sistemlerine sızarak bilgi edinmeye çalışan iki Çinliye suçlama yöneltti.

Savcılara göre göre bu kişiler başka siber casusluk faaliyetleri de gerçekleştirdi ve bu süreçte Çin devletinden destek aldı.

ABD, İngiltere ve Kanada geçen hafta da Rusya'yı Covid-19 çalışmalarını benzer bir şekilde hedef almakla suçlamıştı.

Bugün haklarında iddianame hazırlanan iki Çinli ise, eski elektrik mühendisliği öğrencileri Li Şiaoyu ve Dong Jiazhi.

İkili, ticari sırları çalmanın yanı sıra elektronik dolandırıcılıkla da suçlanıyor.

Savcılara göre iki Çinli Ocak ayında Massachusetts'te, koronavirüs aşısı üzerine çalıştığı bilinen bir biyo-teknoloji şirketini hedef aldı, Maryland'de bir diğer şirketi de "Covid-19 araştırmaları yapıyoruz" açıklamalarından bir hafta sonra hackledi.

İkilinin 2009'dan bu yana yüzlerce milyon dolarlık bilgi çaldığı öne sürülüyor.

Çin'de yaşayan bu iki kişinin Avustralya, Belçika, Almanya, Japonya, Litvanya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İngiltere'de de bazı şirketleri hedef aldığı belirtiliyor.

İddianameye göre bu şirketler arasında İngiliz bir yapay zeka şirketi, İspanyol bir savunma firması ve Avustralyalı bir güneş enerjisi şirketi bulunuyor.

Hackerlar Hong Kong'daki bir aktivist ile Tinanmen Meydanı'ndaki protestolara katılan bir kişinin şifrelerini Çin hükümetine göndermekle de suçlanıyor.

FBI Direktörü Christopher Wray, Temmuz başında yaptığı bir açıklamada FBI'ın her 10 saatte bir Çin'le ilişkili bir istihbarat soruşturması açtığını, ülkede açık durumdaki 5 bin civarı istihbarat soruşturmasının yarısına yakınının Çin ile ilişkili olduğunu söylemişti.

Çin ihraç ettiği teknolojilerle casusluk yapmakla suçlanıyor

ABD'de hazırlanan rapor Çin'i dijital otoriterlikle suçluyor

ABD'de Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan bir raporda Çin, dijital otoriterlikle suçlandı.

Çin'in yalnızca vatandaşlarını dijital olarak takip etmekle kalmadığını, aynı zamanda sınırları dışındaki dijital dünyayı da etkilemeye çalıştığını belirten rapor, Çin'in teknoloji ihraç ettiği Venezuela, Zimbabve ve Özbekistan gibi ülkelerde dijital gözetim faaliyetleri yürüttüğünü aktarıyor.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Leslie Vinjamuri'ye göre bu rapor, Demokratların göreve gelmesi durumunda Çin'e karşı daha sert bir politika izleyeceklerinin işaretini veriyor:

"Bu rapor Demokratların istikametini gösteriyor. Avrupa'ya da kendilerini takip etmesi için baskı uygulayacaklarına işaret ediyor.

"Uzun zamandır ABD'nin hem kendisini ve şirketlerini, hem de tüm demokrasileri koruması için adım atması yönünde çağrılar vardı.

"Bir strateji koordine edebilirlerse, bu Çin'e karşı en büyük adım olur."

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