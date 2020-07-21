ABD'den Çin'e Covid-19 aşısı için siber casusluk suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı Çin'i, Covid-19 aşısı geliştiren şirketleri hedef alan hackerları desteklemek ve korumakla suçladı.

Yetkililer ABD şirketlerinin sistemlerine sızarak bilgi edinmeye çalışan iki Çinliye suçlama yöneltti.

Savcılara göre göre bu kişiler başka siber casusluk faaliyetleri de gerçekleştirdi ve bu süreçte Çin devletinden destek aldı.

ABD, İngiltere ve Kanada geçen hafta da Rusya'yı Covid-19 çalışmalarını benzer bir şekilde hedef almakla suçlamıştı.

Bugün haklarında iddianame hazırlanan iki Çinli ise, eski elektrik mühendisliği öğrencileri Li Şiaoyu ve Dong Jiazhi.

İkili, ticari sırları çalmanın yanı sıra elektronik dolandırıcılıkla da suçlanıyor.

Savcılara göre iki Çinli Ocak ayında Massachusetts'te, koronavirüs aşısı üzerine çalıştığı bilinen bir biyo-teknoloji şirketini hedef aldı, Maryland'de bir diğer şirketi de "Covid-19 araştırmaları yapıyoruz" açıklamalarından bir hafta sonra hackledi.

İkilinin 2009'dan bu yana yüzlerce milyon dolarlık bilgi çaldığı öne sürülüyor.

Çin'de yaşayan bu iki kişinin Avustralya, Belçika, Almanya, Japonya, Litvanya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İngiltere'de de bazı şirketleri hedef aldığı belirtiliyor.