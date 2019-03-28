ABD'den Hindistan'a anti-uydu denemesi uyarısı

ABD, anti-uydu sistemi denemesi yaptığını açıklayan Hindistan'ı uzay çöplüğü konusunda uyardı.

BBC'nin haberine göre, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, anti-uydu silahları denemelerinin uzayda kirliliğe yol açabileceğini söyledi.

ABD'nin Hindistan'ın yaptığını açıkladığı denemeyle ilgili incelemelerini sürdürdüğünü belirten Shanahan, "Mesajım şu; hepimiz uzayda yaşıyoruz, onu berbat etmeyelim. Uzay, iş yapabileceğimiz bir yer olmalı. Uzay, insanların özgürce faaliyet göstermesi gereken bir yer." ifadesini kullandı.

Anti-uydu sistemi denemesine ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine'den de tepki geldi.

Bridenstine, "bazılarının anti-uydu kabiliyetlerini bilerek denemek istediğine ve bugün hala mücadele edilen yörüngesel atık sahaları yarattıklarına" dikkati çekerek, aynı ülkelerin yarattıkları atık nedeniyle sonrasında kendilerine başvurduklarını kaydetti.

Anti-uydu sistemi denemelerinin yörüngede sivil ve askeri operasyonlara zarar verebileceği, yarattığı atığın uzay boşluğunda diğer nesnelerle çarpışabileceği ifade ediliyor.