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ABD’den Rusya’ya ’Minsk anlaşması’ baskısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 11:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk anlaşmaları kapsamında Ukrayna üzerinden Rusya’ya baskı yapmaya devam edeceğini duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Minsk anlaşmalarının uygulanmasında Rusya’ya baskı yapmaya devam etmeyi planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk anlaşmaları kapsamında Ukrayna üzerinden Rusya’ya baskı yapmaya devam edeceğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Minsk anlaşmalarının uygulanmasında Rusya’ya baskı yapmaya devam etmeyi planlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, müttefiklerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışarak Rusya’ya Minsk anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda baskı yapmaya devam edecek ve Ukrayna’nın Donbass’a karşı tam egemenliğinin barışçıl restorasyonu sürecine başlamaya kararlı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’dan operasyon
Ukrayna 2014 yılında bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyetine karşı askeri operasyon başlattı. Eylül 2014’ten bu yana, anlaşmazlığın giderilmesine yönelik adımları düzenleyen üç belge kapsamında Minsk’teki temas grubu toplantıları görüşülürken, taraflar arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Rusya ise birçok kez Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmadığını ve Minsk uzlaşma anlaşmalarına uyduğunu belirtti.

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