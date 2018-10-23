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ABD'den, Rusya'ya "seçimlere müdahale" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: - "Rusya’nın, ABD’de düzenlenecek seçimlere müdahil olduğuna yönelik şimdilik bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu bir klavye tuşuyla değişebilir. Umarım böyle bir şey olmaz” - “(ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi) Avrupa için asıl tehdit, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi değil, Rusya’nın burada hali hazırda konuşlandırdığı füzelerdir”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’nın, ABD’de 6 Kasım'da düzenlenecek seçimlere müdahil olduğuna yönelik "şimdilik" bir bulguya rastlamadıklarını belirterek, "Ancak bu bir klavye tuşuyla değişebilir. Umarım böyle bir şey olmaz." dedi.

Bolton, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Washington’un, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın Rusya tarafından ihlal edildiği konusunda ikna olduğunu savunan Bolton, “Avrupa için asıl tehdit, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi değil, Rusya’nın burada hali hazırda konuşlandırdığı füzelerdir.” diye konuştu.

Bolton, Rusya’nın söz konusu ihlalleri kabul etmemesi nedeniyle anlaşmanın kurtarılmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirterek, “Ayrıca Çin’in anlaşmaya taraf olmaması ve geliştirdikleri uzun menzilli füzeler de başka bir endişe konusu.” değerlendirmesini yaptı.

Moskova’da gerçekleştirdiği temaslarda, Rusya’nın, ABD’de seçimlere müdahalesinin de ele alındığını anlatan Bolton, “Söz konusu müdahale ABD-Rusya ilişkilerine zarar verirken, Rusya’ya herhangi bir kazanç sağlamadı.” ifadesini kullandı.

Bolton, ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimlerine, Rusya’nın müdahil olma ihtimalini değerlendirerek, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan son açıklamada, Rusya’nın, ABD’de düzenlenecek seçimlere müdahil olduğuna yönelik şimdilik bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Ancak bu bir klavye tuşuyla değişebilir. Umarım böyle bir şey olmaz." dedi.

- Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve Suriye

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında da Bolton, "ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li diğer üst düzey yetkililerin verdikleri bilgiler doğrultusunda Putin’i bilgilendirdim." diye konuştu.

Görüşmelerinde, Suriye’de ABD ve Rusya arasındaki iş birliğinin de gündeme geldiğini vurgulayan Bolton, “Putin ile Suriye’deki iş birliğimizi ve koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik. Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib anlaşması ise devam eden bazı sorunlara rağmen, uygulanmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

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ABD Bolton kaşıkçı nükleer putin Rusya seçimler Suriye Trump

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