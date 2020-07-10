ABD'den Şincan'daki 4 Çinli yetkiliye 'insan hakları ihlali' yaptırımları

ABD yönetimi, Çin'de Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların yaşadığı Şincan bölgesindeki insan hakları ihlallerinden sorumlu tuttuğu Çinli politikacılara yönelik mali yaptırımlar açıkladı.

Bu kişilerin ABD ile bağlantılı mali çıkarları hedeflenecek. Bu kişilerle mali bir ilişki içinde olmak ABD sınırları içinde suç kapsamına girecek ve varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak.

Çin bu bölgede Müslüman azınlık mensuplarına yönelik kitlesel tutuklamalar, dini inançtan dolayı baskı ve zorla kısırlaştırma politikaları uygulamakla suçlanıyor.

Yaptırım uygulanacak yetkililerin, Komünist Parti Şincan bölge sekreteri Çen Çuanguo, Şincan Kamu Güvenliği Dairesi Başkanı Vang Mingşan, Şincan'dan önde gelen Komünist Parti üyesi Ju Hailun ve eski güvenlik yetkilisi Huo Liucun olduğu açıklandı.

Eski güvenlik yetkilisi Huo dışındaki üç yetkili ve ailesinin ABD'ye girişi de bu yaptırımlar kapsamında yasaklanmış oldu.

Ayrıca Şincan Kamu Güvenliği Dairesi de kurum olarak yaptırım kapsamına alındı.