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  4. ABD'den Tayvan'daki seçimler için kutlama

ABD'den Tayvan'daki seçimler için kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 22:06 | Son Güncelleme

ABD'den Tayvan'daki seçimler için kutlama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tayvan’daki başkanlık seçiminde koltuğunu koruyan Tsai Ing-wen’i tebrik etti.

Dışişleri Bakalığı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Pompeo, ABD’nin Tayvan’daki seçimleri kazanan Tsai’yi tebrik ettiğini kaydederek, ülkeyi demokratik sistemin gücünü gösterdiği için de kutladığını belirtti.

Açıklamada, "Serbest piyasa ekonomisi ve canlı sivil toplumu birleştirerek demokratik sistemi Hint-Pasifik bölgesi için bir model haline getiren Tayvan’ı kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ABD ile güçlü bir ortaklık geliştirdiği için Tsai’ye teşekkür edilen açıklamada, "Onun liderliği altında Tayvan'ın demokrasi, refah ve insanları için daha iyi bir yol arayışı içinde olan ülkeler için parlak bir örnek olmaya devam edeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem "Başkanlık" ve 10. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Tayvan lideri Tsai, oyların yüzde 57,13’sini alarak koltuğunu korumuştu.

2016’daki seçimde iktidara gelmesinden bu yana Çin karşıtı siyasi duruşuyla bilinen Tsai, seçim kampanyalarında Tayvan’ın Çin ile birleşmeyeceğini tezini öne çıkararak, "Tayvan ikinci Hong Kong olmayacak" sloganını kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Tayvan’daki başkanlık seçimi Tsai Ing-wen

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