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ABD'den Tel Abyad'da devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

ABD, Fırat'ın doğusunda bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Abyad ilçesinde devriye gezdi

ANKARA/TEL ABYAD (AA) - ABD, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun devriye gezdiği öğrenildi.

Gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirmişti.

Diğer yandan YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla içinde keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etmişti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürmüştü.

- ABD'nin Suriye'de 18 üssü bulunuyor

Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Devriye Fırat doğusu YPG/PKK

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