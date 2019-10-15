AB'de Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım gündemde değil

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB), Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım konusunun gündemde olmadığı bildirildi.

Alman hükümetinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey diplomat, Türkiye’nin Suriye'ye yaptığı askeri harekatın ve Türkiye'deki mültecilerin durumunun bu hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde görüşüleceğini ifade etti.

Alman diplomat, AB Dışişleri Bakanları toplantısında dün alınan kararların dışında AB Liderler Zirvesi'nde bu konuda yeni adımlar atılıp atılmayacağına ilişkin bir soruya, gelecek günlerde ne gibi gelişmeler yaşanabileceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Yeni kararların ihtimal dışı olmadığını ancak şu an için yeni kararların planlanmadığını vurgulayan diplomat, "AB’de şu ana kadar Türkiye'ye yönelik olası bir ekonomik yaptırım gündeme getirilmedi." dedi.

- Türkiye bugün 3,6 milyon mülteciyi ağırlıyor

Diplomat, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği operasyon ile mülteciler konusunu birbirinden ayırt etmek gerektiğine işaret ederek, Türkiye’nin bugün 3,6 milyon mülteciyi ağırladığını anımsattı.