BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrısını tekrarladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, AB'nin Kaşıkçı cinayeti konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Kocijancic, "Önceki aylarda söylediğimiz gibi detaylı ve güvenilir bir soruşturma yapılması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyaretinin ardından elde ettiği bulgulara ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı.

Ziyaret sırasındaki desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Callamard'ın, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından vahşice ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

