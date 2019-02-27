AB'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin iki ülke ve bölge için "ciddi ve tehlikeli" sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak itidal çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin arttığına dikkati çekerek, tarafların acilen siyasi düzeyde diplomatik temasları tekrar başlatması ve tedbir alması gerektiğini belirtti.

Mogherini, "Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde artan askeri gerginliğin iki ülke ve bölge için ciddi ve tehlikeli sonuçları olabilir. İki ülkeye de gerginliği azaltma ve itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'nin iki ülkeyle irtibatta kalmaya devam edeceğini aktaran Mogherini, durumu yakından takip edeceklerini kaydetti.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gergilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.