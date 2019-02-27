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AB'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde artan askeri gerginliğin iki ülke ve bölge için ciddi ve tehlikeli sonuçları olabilir. İki ülkeye de gerginliği azaltma ve itidal çağrısında bulunuyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin iki ülke ve bölge için "ciddi ve tehlikeli" sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak itidal çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin arttığına dikkati çekerek, tarafların acilen siyasi düzeyde diplomatik temasları tekrar başlatması ve tedbir alması gerektiğini belirtti.

Mogherini, "Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde artan askeri gerginliğin iki ülke ve bölge için ciddi ve tehlikeli sonuçları olabilir. İki ülkeye de gerginliği azaltma ve itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'nin iki ülkeyle irtibatta kalmaya devam edeceğini aktaran Mogherini, durumu yakından takip edeceklerini kaydetti.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gergilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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AB gerginlik Hindistan Mogherini Pakistan

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