HABER

AB'den Yemen'in kamu hizmetlerine mali destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

İnsani kriz yaşayan Yemen'e 79 milyon avroluk yardım sağlanacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), insani kriz yaşanan Yemen'e kamu hizmetlerine destek sağlamak için 79 milyon avro mali yardım yapacağını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, yardımın sağlık, gıda ve eğitim gibi alanlara verileceği kaydedildi.

Yardımın bir kısmının Yemen'deki yerel konseylere aktarılacağı belirtilen açıklamada, böylelikle sağlık sektörü, içme suyu, gıda ve hijyen gibi alanlarda yatırımın teşvik edileceği ifade edildi.

Açıklamada, 79 milyon avroluk mali yardımın aynı zamanda özel sektöre de destek sağlayacağı, tarım gibi alanlardaki küçük işletmelerin dayanaklılığın güçlendirileceği belirtildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
Belediye başkanını isyan ettiren manzara!Belediye başkanını isyan ettiren manzara!
Dünya İdari Kentler Birliği heyetinden Ankara’ya övgüDünya İdari Kentler Birliği heyetinden Ankara’ya övgü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB kamu hizmetleri yardım Yemen

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Aydın'da 'misyonerlik' yaptığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

Din Kültürü öğretmenine 'misyonerlik' soruşturması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.