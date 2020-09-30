Pek çok kişi abdest alma sırası hakkında maalesef yanlış bilgiler edinebiliyor. Abdest sırası oldukça önemli bir konudur çünkü doğru sırada abdest alınmadığı takdirde abdest (bazı kaynaklara göre) geçerli sayılmayabiliyor. Bu ve bunun gibi pek çok detay mühim olduğu için en doğru kaynaktan bilgi almak gerekiyor. Bu yazıda "Abdest çeşitleri nelerdir, abdest nasıl alınır, abdestin farzları nelerdir?" gibi birçok önemli sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Önemlerine Göre Abdest Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitli İslam kaynaklarında ve kutsal kitap Kuran'da abdest oldukça önemli bir yere sahiptir.

Farz Olan Abdest

Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak isteyen bir kişi abdest almalıdır.

Abdestsiz ya da cünüp olan bir kişi Kur'an-ı Kerim kitabını eline alırsa bu durum helal bir şey yapmamış olduğunu gösterir.

İslam bilginleri de bu konu hakkında böyle düşünmektedir.

Farz olan abdest her daim alınmalı ve bilmeyen birine de öğretilmelidir.

Mendup Olan Abdest

Uyumadan evvel ya da uyandıktan sonra, cenaze yıkanacağı zaman, cenaze taşınacağı zaman, ezberden hadis okunacağı zaman kısacası sürekli olarak abdestli gezmek "mendup olan abdest" çeşidi içerisine girer.

Kişi hayatının her anında abdestliyse "mendup olan abdestli" anlamına gelir.

Vacip Olan Abdest

Kabe-i Muazzama tavaf edilecekse abdest almak gereklidir. Bu abdest vacip olan abdest olmaktadır.

Bir kişi abdestsiz olarak Kabe'yi tavaf edecek olursa vacibi terk etmiş demektir. Bu davranışı sergileyen biri hiç vakit kaybetmeden küçükbaş kurban kesmelidir. Bu cevapla önemlerine göre kaç çeşit abdest vardır, sorusunu yanıtlamış olduk.

Abdest Nasıl Alınır?

Usulüne uygun bir şekilde abdest almak için yapılması gereken birkaç şey var. Abdest alırken yapılacaklar şunlardır:

Önce abdest almak için niyet edilir. (Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya.)

Bu esnada abdest ayeti okunabilir, kişinin abdest esnasında abdest ayetlerinden herhangi birini okuması çok sevaptır.

Daha sonra ise Eûzü Besmele çekilir ve eller bilek kısımlarına kadar tamamen yıkanır. Parmakta eğer yüzük varsa suyun girebilmesi için yüzük biraz oynatılır.

Sağ avuç içerisine üç kez su doldurulur ve ağız birkaç saniye çalkalanır.

Sonrasında ise sağ el ile buruna üç kez su çekilir, sol el ile bu su sümkürülür.

İki avuçla beraber yüz tam üç kez yıkanıp temizlenir, yüzün her yerine su atılır.

Dirseklerle beraber sağ kol ve sol kol üçer kez temizlenir.

Eller ıslatılır ve başın ön kısmına su temas ettirilir, bu da hep sağ el ile yapılmalıdır.

Baş mesh edildikten sonra kulak içleri ve boyun mesh edilir.

Önce sağ sonra da sol ayak topuklarla beraber üçer kez yıkanır. Abdest esnasında ya da sonrasında abdest duaları okunursa kişi sevaba girer.

Abdest Farzları Nelerdir?

Abdestin farzı dört tanedir. Yüzü yıkamak, elleri dirseklerle birlikte bir kez yıkamak, başın dörtte birlik kısmını mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte bir kez yıkamak. Bunlardan herhangi birisi eksik olduğunda abdest sahih olma özelliğini yitirir.

Yüzü Yıkamak

Yüzün bir kez yıkanması farzdır.

Yüzdeki sınır tam olarak, saçın bittiği kısımlardan, sakal ya da çene altına, kulakların kök bölgesine kadar olan kısımdır.

Gözlerin içine su gitmek zorunda değil. Fakat abdest esnasında gözleri sıkıca yummak ya da açık tutmak gerekmez.

Elleri Kollarla Beraber Yıkamak

Elleri Kollarla Beraber Yıkamak Parmakların uç bölgelerinden kolların dirseklerine kadar olan kısım bir kez yıkanmalıdır, bu farzdır.

İğne ucu kadar kuru bir bölge kalırsa ya da tırnağın alt kısmına suyu geçirmeyecek herhangi bir madde varsa abdest geçersiz olur.

Ayakları Yıkamak

Ayakları topukları ile beraber birer defa yıkamak farzdır.

Yaralı ayakların ise sadece mesh edilmesi kafidir.

Başı Meshetmek

Alın miktarı, başın mesh edilmesindeki farz oranına denk gelir.

Bahsi geçen miktar ise başın dörtte birini ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Mesh ederken hep dört parmaktan fazlası kullanılmalıdır.

Abdestin Sünnetleri Nelerdir?

Abdeste başlanacağı zaman Besmele çekmek.

Elleri bileklerle beraber üç kez temiz bir şekilde yıkamak.

Ağzı su ile ayrı ayrı üç kez yıkayıp tamamen temizlemek.

Burnu su ile beraber üç kez yıkamak.

Sakal, bıyık ve kaşın alt bölgesinde bulunan deriyi yüzü yıkarken hafiften ıslatmak.

Yüz yıkama anında iki kaşın altını da suyla nemlendirerek ıslatmak önemlidir.

Sakalın sarkan yerini mesh etmek.

Dişlerin bir şey ile temizlenmesi.

Başın her yerini bir kere bile olsa mesh etmiş olmak gerekir.

İki kulağı birer defa mesh etmek gerekir.

Ayak ve el parmaklarının arasını hilallemek.

Yüzü yıkama anında abdest için niyet etmek.

Yıkanan yerlerin bir süre boyunca ovulması gerekir.

Yıkanacak her bir yeri üçer kez yıkamak.

Her bir yeri sırayla yıkamak.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Boy abdest nasıl alınır sorusunun cevabını merak eden pek çok insan var. Gusül; nifas ve hayız gibi kirlilik durumlarından uzaklaşmak için yapılması zorunlu olan temizliktir. Bu abdest ise ağza su alıp çalkalamak, vücudu tamamen yıkamak ve burna su çekmek ile alınan bir abdest şekli olmaktadır. Gusül abdesti nedir, gusül abdesti farzları nelerdir daha detaylı bakalım: