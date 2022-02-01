Abdi İpekçi uğradığı suikast sonucu 1 Şubat 1979 yılında hayatını kaybetti. Acı olayın üzerinden 43 yıl geçti. Abdi İpekçi bugün ölümünün 43. yıl dönümünde bir kez daha anılıyor. Dolayısıyla duayen gazetecinin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin detayları da internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Abdi İpekçi kimdir? Suikaste kurban gittiğinde kaç yaşındaydı? Abdi İpekçi ne zaman, nasıl öldü? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte dönemin Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin biyografisi...

ABDİ İPEKÇİ KİMDİR?

Abdi İpekçi 9 Ağustos 1929'da dünyaya geldi.

Duayen gazeteci ve yazar Abdi İpekçi, ilköğrenimi tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'ne gitti. Bir süre sonra Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres Gazetesi gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1954 yılında, Ali Naci Karacan'ın çıkardığı Milliyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü oldu, bir süre sonra da genel yayın müdürü görevini üstlendi.

1961 yılından öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin başyazarlığını yaptı. İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı genel sekreterliği gibi görevleri yaptı. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu. Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile kuzenlerdir.

ABDİ İPEKÇİ SUİKASTE KURBAN GİTTİĞİNDE KAÇ YAŞINDAYDI?

1970'li yıllardaki kargaşa ve terörün önlenmesi için iktidar ile muhalefet önderleri arasında yapıcı bir uzlaşı sağlanmasından yana olan duayen gazeteci Abdi İpekçi İstanbul, Maçka'daki evinin yakınlarında aracında olduğu sırada 1 Şubat 1979'da gece geç saatlerde suikaste uğradı. Abdi İpekçi hayatnı kaybettiğinde 50 yaşındaydı.

ABDİ İPEKÇİ NE ZAMAN ÖLDÜ, NASIL ÖLDÜ?

Abdi İpekçi, 1979 yılının Şubat ayında İstanbul Maçka'daki evinin yakınlarında otomobilindeyken öldürüldü.

ABDİ İPEKÇİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Abdi İpekçi'yi Mehmet Ali Ağca öldürdü. Abdi İpekçi, Mehmet Ali Ağca tarafından öldürüldü. Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifade de Abdi İpekçi'ye 5-6 el ateş ettiğini söylemiştir. Ancak olay yerinde 9 mermi kovanı ele geçirilmiştir. Bu da bir ikinci kişinin olduğunu göstermiştir. O da Oral Çelik'tir. Oral Çelik ile Mehmet Şener suikastı beraber tasarlamış, Mehmet Ali Ağca da tetikçi olarak sonradan aralarına katılmıştır.

Mehmet Ali Ağca, İpekçi suikastından idamla yargılanırken 1979 yılında ülkenin en iyi korunan askeri cezaevlerinden biri olan Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçırıldı.

Abdullah Çatlı, Bedrettin Cömert suikastinden aranırken 1978 Ağustos’unda Sakarya’da yakalandı. 48 saat sonra serbest bırakıldı. Uğur Mumcu’nun İpekçi cinayetinin kilit ismi dediği Çatlı, 1982 Şubat’ında bu kez ‘MHP’ davasıyla aranırken, Zürih’te Mehmet Şener ile birlikte sahte pasaport ile yakalandı ve yine 48 saat sonra salıverildi.

Oral Çelik, 1982 yılında İsviçre’de yakalandı. 10 gün sonra serbest bırakıldı. Türkiye’ye döndükten sonra Malatya’da süren bir cinayet davasında dosyada bir evrakın yitirilmesi üzerine salıverilmesine karar verildi.

Ağca’nın, İpekçi cinayetinde tetik çektiğini söylediği Yalçın Özbey ise 1983 yılında Almanya’da işlettiği lokalde gözaltına alındı ve 2 ay sonra salıverildi.

