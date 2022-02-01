Mehmet Ali Ağca, 1 Şubat 1979 yılında Abdi İpekçi suikasti sonrası ülke gündemine oturdu. Ağca 13 Mayıs 1981 tarihinde de Papa 2. Jean Paul'e suikast düzenlemiştir. Olay sonrası açılan soruşturmada 128 kez ifadesi alınan Mehmet Ali Ağca, Abdi İpekçi'nin ölüm yıldönümü dolayısıyla internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Mehmet Ali Ağca kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şu an ne yapıyor? Serbest mi? Mehmet Ali Ağca neden Papaya suikast düzenlemeye çalıştı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu.

MEHMET ALİ AĞCA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Ağca, gazeteci Abdi İpekçi suikastı ve Papa II. Ioannes Paulus'a suikast girişimi ile biliniyor. Mehmet Ali Ağca, 9 Ocak 1958 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi.

1976 yılında İstanbul İkitisat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken ismi olaylara karışmıştır.

1 Şubat 1979'da Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastin tetikçisi olarak, olaydan 5 ay sonra 25 Haziran 1979'da yakalandı. Polisin ek gözaltı süresi istemesine rağmen, bu talep reddedildi ve Maltepe Askeri Cezaevi'ne kondu. (Zaman Gazetesi'nde Taha Kıvanç müstear adıyla yazan Fehmi Koru'ya göre Abdi İpekçi kendisinin de içinde bulunduğu mason locasından birinin Türkiye'ye yapılan silah kaçakçılığı ile ilgili olduğunu bulmuş, bu yüzden de öldürülmüştü.) Abdi İpekçi'nin son yazısı silah kaçakçılığı üzerine idi. Cezaevinden 6 ay sonra 23 Kasım 1979'da, adı Susurluk Kazası ile gündeme gelen Abdullah Çatlı'nın da aralarında bulunduğu iddia edilen bir grubun yardımıyla kaçırıldı ve Bulgaristan'a geçti. Gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı.

13 Mayıs 1981'de II. Jean Paul'e suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca'nın suikast soruşturması boyunca 128 kez ifadesi alındı. 22 Mart 1986'da İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Vurulmasından 4 gün sonra kendisini vurani af ettiğini bildiren II. Jean Paul, Ağca'yı 27 Aralık 1983'te bizzat İtalyan cezaevinde ziyaret etti.

13 Haziran 2000'de dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi'nin affını onaylamasıyla Türkiye'ye iade edildi. Sadece gasp suçundan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca'nın Abdi İpekçi cinayetinden tekrar yargılanmasının mümkün olmadığı açıklandı. Mahkemede "Ben Abdi İpekçi'nin katili değilim. Sadece aktörlük yaptım" dedi. Her duruşmasından sonra gazetecilere mektup dağıtan Mehmet Ali Ağca, Vatikan'a da tehdit savurarak hesap soracağını ileri sürdü. Ağca, "Katolik olmam için Vatikan bana 50 milyon dolar, özgürlük ve kardinallik önerdi." iddiasında da bulundu.

Ağca'nın İpekçi cinayetinden aldığı ölüm cezası 1991 yılında yürürlüğe konulan İnfaz Yasası gereği 10 yıl hapse çevrilmişti. Kadıköy'de iki ayrı gasp ve soygun suçlarından aldığı toplam 36 yıl ağır hapis cezası da, kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen Af Yasası nedeniyle 7 yıl 2 ay hapse çevrilmişti. 12 Ocak 2006 tarihinde serbest bırakıldı.

Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine, Yargıtay tahliye kararını oybirliğiyle bozdu, Mehmet Ali Ağca 20 Ocak 2006 tarihinde tekrar tutuklanıp Kartal H Tipi Cezaevi’ne konuldu.

MEHMET ALİ AĞCA ŞU AN NE YAPIYOR? SERBEST Mİ?

Gazeteci-yazar Abdi İpekçi suikastı hükümlüsü olan ve Papa 2. Jean Paul'a suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın 30 yıllık cezaevi hayatı 18 Ocak 2010'da sona ermiştir.

MEHMET ALİ AĞCA NEDEN PAPAYA SUİKAST DÜZENLEMEYE ÇALIŞTI?

Papa 2. Jean Paul'e 1981'de suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, geçmişte verdiği ifadede yaptığından pişman olmadığını belirtip böyle ilahi bir planın içinde yer almaktan mutlu olduğunu söylemiştir.

Ağca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yaptığım saldırıdan pişman olmadım. Kesinlikle Papa'yı öldürmek istiyordum ve ardından Aziz Petrus Meydanı'nda ya intihar edecek ya da linç edilecektim. Tartışılamaz kişisel kanıtlar ışığında yıllar sonra anladım ki, 13 Mayıs 1981 tarihinde Tanrı o meydanda bir mucize gerçekleştirdi" ifadelerini kullanmış ve neden pişman olmadığını şu sözlerle aktarmıştır:

"Aldo Moro'nun (öldürülen İtalya eski başbakanı) haksız bir psikopat suç sonucu öldürülmesi ile benim Papa'ya düzenlediğim saldırının ilahi bir mucize olması arasında hesaplanamaz farklılık var"

