ABD'li Büyükelçi'den "Kudüs ve Golan'dan sonra sıra Batı Şeria'da" açıklaması

KUDÜS (AA) - ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ülkesinin Kudüs'ün tamamını "İsrail'in başkenti" olarak kabul etme ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını tanıma adımlarının ardından ABD yönetimi için bir sonraki aşamanın işgal altındaki Batı Şeria olduğunu belirtti. Batı Kudüs'teki bir konferansta konuşan ABD'li Büyükelçi, İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği 1967 savaşına işaret ederek, "İsrail'e geldiğinden bu yana Altı Gün savaşından sonra askıda kalan meseleleri düzeltme konusunda yardımcı olmak için ABD ve İsrail yönetimiyle birlikte çalıştığını" dile getirdi. "Büyük öneme sahip 3 mesele var. Birincisi, Kudüs'ün durumu. İkincisi Golan Tepelerinin durumu. Üçüncüsü, "Yahudiye ve Samarya Bölgesi'nin" (Batı Şeria) durumu." diyen Friedman, ABD'nin birinci meselede Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" kabul edip büyükelçiliğini buraya taşıma, ikinci meselede de Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını tanıma gibi adımlar attığını söyledi.

"Yahudiye ve Samarya Bölgesinin durumu, bu meselelerin en zor ve en karmaşık olanı. Çünkü bu bölgede çok sayıda Filistinli yaşıyor." ifadesini kullanan Büyükelçi, Washington yönetiminin "bu meselenin çözümü için görüşünü ortaya koyacağını" belirterek, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen plana işaret etti. Konuşmasında Batı Şeria ifadesini kullanmaktan kaçınan ve ısrarla bu bölge için İsraillilerin isimlendirdiği şekilde "Yahudiye ve Samarya" diyen Friedman, 1967 savaşında "İsrail'in Batı Şeria'yı Ürdün'den geri aldığını ve Ürdün'ün bu bölgeyi 19 yıl işgal ettiğini" ileri sürdü. ABD'li Büyükelçi şöyle devam etti: "Soru şu: Bu toprakları talep etme hakkı kimin? Birleşmiş Milletler'in orada dini ve tarihi haklarını tanıdığı İsrail'in mi yoksa 19 yıl orada illegal bir şekilde kalmış Ürdün'ün mü? Ya da birinci dünya savaşından sonra bu topraklardan el çeken Osmanlı imparatorluğunun mu? Cevap gerçekten çok açık. Bu bölgede kalma hakkının Yahudilere ait olduğu gerçekten çok açık."