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ABD’li kayakçıdan en yükseğe atlama rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Amerikalı kayakçı David Wise, kayakla en yükseğe atlayarak rekor kırdı.Daha önce olimpiyatlarda iki kez altın madalya alan başarılı kayakçı David Wise, yeni bir rekora imza attı.

Amerikalı kayakçı David Wise, kayakla en yükseğe atlayarak rekor kırdı.
Daha önce olimpiyatlarda iki kez altın madalya alan başarılı kayakçı David Wise, yeni bir rekora imza attı. David Wise, 11 metre 70 santimetre ile kayakla en yükseğe atlama rekorunun yeni sahibi oldu. İzleyenlerin yüreklerini ağızlara getiren Wise, her seferinde biraz daha yükseğe ulaşmaya çalıştığını ifade etti. Korktuğu noktaya daha önce hiç gelmediğini ifade eden Wise, yaptıklarının tadını çıkarmaya çalıştığını dile getirdi.

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