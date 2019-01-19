ABD'li Senatör Graham Ankara'da

ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Münbiç yol haritası, yakın vadede başarıya ulaştırılması gereken en önemli şeydir. Ümit ederim ki Trump, DEAŞ'ı ortadan kaldırırken yavaşça Suriye'den çekilir ve bir güven artırıcı önlem olarak Münbiç yol haritasını uygular. Böylece YPG unsurları Münbiç'ten temizlenir ve Türkiye ile çalışarak bölgeyi gerçek halkına teslim edebiliriz. Bunu yapmazsak çekilmemiz Türkiye için büyük zorluklar yaratır." dedi.

ABD’li senatör Lindsey Graham, Ankara’daki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmelerden sonra basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerinde ABD-Türkiye ilişkilerini de ele aldıklarını ifade eden Graham, ilişkilerde bazı zorluklar bulunduğunu ancak Türkiye'nin ABD için önemli bir müttefik ve stratejik ortak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında özel bir ilişki bulunduğunu söyleyen Graham, "Başkan Trump bana birçok kez Sayın Erdoğan'ı ne kadar takdir ettiğini ve kendisini sevdiğini söyledi." dedi.